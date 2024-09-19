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Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

19 вересня 2024 15:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Анжеліка Терлюга виклала романтичну фотосесію з чоловіком в Одесі
Анжеліка Терлюга з чоловіком Володимиром Зарецьким в Одесі. Фото: Instagram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга опублікувала фото з гендер-паті. Вечірку влаштували в рідному місті каратистки — в Одесі. Стать майбутньої дитини спортсменка поки не розголошує.

Фотографії опублікувала в Instagram сама Анжеліка Терлюга

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Що відомо

Олімпійська чемпіонка виклала фото з чоловіком, тренером Володимиром Зарецьким, й підписала його "Ми. Люблю тебе". Деякі коментатори звернули увагу на блакитну сукню Анжеліки Терлюги й припустили, що, мабуть, йдеться про хлопчика. 

Нагадаємо, у серпні спортсменка оголосила, що вони з чоловіком чекають на первістка. 

Відзначимо, що Анжеліку Терлюгу двічі визнавали найкращою спортсменкою України: у травні 2018 року та в січні 2020 року. У 2018 році вона очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії.

У серпні 2021 року Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. У півфінальній сутичці їй вдалося перемогти китайську спортсменку Вен Тзу Юн, але у фіналі вона поступилася своїй головній суперниці Івет Горановій з Болгарії.

У вересні 2021 року Анжеліка вийшла заміж за Володимира Зарецького, рідного брата української та азербайджанської каратистки Ірини Зарецької.

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