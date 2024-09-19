Анжелика Терлюга выложила романтическую фотосессию с мужем в Одессе

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким в Одессе. Фото: Instagram

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга опубликовала фото с гендер-пати. Вечеринку устроили в родном городе каратистки – в Одессе. Пол будущего ребенка спортсменка пока не разглашает.

Фотографии опубликовала в Instagram сама Анжелика Терлюга.

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Что известно

Олимпийская чемпионка выложила фото с мужем, тренером Владимиром Зарецким и подписала его "Мы. Люблю тебя". Некоторые комментаторы обратили внимание на голубое платье Анжелики Терлюги и предположили, что речь, вероятно, идет о мальчике.

Напомним, в августе спортсменка объявила, что они с мужем ждут первенца.

Отметим, что Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

В августе 2021 года Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В полуфинальной схватке ей удалось победить китайскую спортсменку Вен Тзу Юн, но в финале она уступила своей главной сопернице Ивете Горановой из Болгарии.

В сентябре 2021 года Анжелика вышла замуж за Владимира Зарецкого, родного брата украинской и азербайджанской каратистки Ирины Зарецкой.