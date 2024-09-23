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Юна одеситка вийшла на перше місце у відборі на Дитяче Євробачення

23 вересня 2024 17:55
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Юна одеситка зупинилася на півкроці від участі у Дитячому Євробаченні
Фіналістка Національного відбору на Дитяче Євробачення Злата Іванів. Фото: junior.eurovision.ua
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Десятирічна Злата Іванів з Одеси отримала найбільший бал від журі Національного відбору Дитячого Євробачення. Але перемога дісталася не їй.

Про це повідомляє "Суспільне"

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За результатами голосування Злата Іванів і дванадцятирічний Артем Котенко із Сумщини набрали по 11 балів. Але перемогу віддали Артемові, бо він отримав більше балів від глядачів — 6 (у Злати тільки 5). 

Що відомо про співачку

Злата Іванів займається вокалом із п'яти років, пише авторські пісні та робить кавер-версії українських і світових хітів. Крім музики, Злата захоплюється шахами та математикою.

На Національному відборі Дитячого Євробачення вона виступила з піснею "Намисто".

Нагадаємо, дворічна мешканка Одещини встановила національний рекорд з плавання. 

Також вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі.

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