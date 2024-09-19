Дворічна дівчинка з Чорноморська встановила національний рекорд

Дворічна Аня Якимчук плаває у басейні. Фото: Facebook

Аня Якимчук з Чорноморська стала новою рекордсменкою України у номінації "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем". Дівчинці усього два роки і шість місяців.

Про це повідомила у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Подробиці рекорду

Дівчинка подолала дистанцію у 50 метрів за 3 хвилини 6 секунд.

"Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися. Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина проплила (як нам здалось), без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла", — розповідає Лана Вєтрова.

Відзначимо, що для тренера Ігоря Константинова Аня — вже друга маленька вихованка, яка стала рекордсменкою України.

Досягнення одеських плавців

Зазначимо, що у липні 18-річний одеський плавець Олексій Грабаров став срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів, який проходив у Белграді. Олексій фінішував другим на дистанції 400 м комплексним плаванням, встановивши при цьому особистий рекорд — 4.22,94. Він покращив свій результат на 0,3 секунди.