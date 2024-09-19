Україна просить Румунію збивати російські шахеди

Уламок російського "шахеда". Фото: ДПСУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попросив Румунію збивати російські безпілотники, які наближаються до повітряного простору країни. Відповідь Бухареста поки невідома.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Особливу тривогу викликає той факт, що російський безпілотник нещодавно був помічений у повітрі над румунською дельтою Дунаю приблизно за 45 кілометрів від українського кордону. Румунські винищувачі F-16 піднялися в повітря і супроводжували об'єкт доти, доки він не досяг повітряного простору України. Відтоді політики і військові чиновники Румунії сперечаються про те, чи необхідні зміни в законі для збивання ворожих дронів у власному повітряному просторі", — зазначають автори статті.

Видання стверджує, що прохання мало місце під час візиту Андрія Сибіги до Бухареста. Відзначимо, що на перемовинах підіймалися збільшення дипломатичної присутності України у Румунії та Румунії в Україні, а також енергетичні питання і захист національних меншин.

Дрони в Румунії

За останній місяць щонайменше два російських "шахеди", прямуючи на Одеську область, залітали на румунську територію. Один з них, за даними румунських військових, 8 вересня влучив у нежилий район Румунії поблизу міста Періправа. Бухарест підіймав винищувачі F-16 для контролю повітряної ситуації.

Відзначимо, що у самій Румунії тривають дебати щодо можливості збиття російських безпілотників.