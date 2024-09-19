Україна просить Румунію збивати російські шахеди

Обстріли Одещини — Україна просить Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попросив Румунію збивати російські безпілотники, які наближаються до повітряного простору країни. Відповідь Бухареста поки невідома.
Про це йдеться у матеріалі німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Особливу тривогу викликає той факт, що російський безпілотник нещодавно був помічений у повітрі над румунською дельтою Дунаю приблизно за 45 кілометрів від українського кордону. Румунські винищувачі F-16 піднялися в повітря і супроводжували об'єкт доти, доки він не досяг повітряного простору України. Відтоді політики і військові чиновники Румунії сперечаються про те, чи необхідні зміни в законі для збивання ворожих дронів у власному повітряному просторі", — зазначають автори статті.
Видання стверджує, що прохання мало місце під час візиту Андрія Сибіги до Бухареста. Відзначимо, що на перемовинах підіймалися збільшення дипломатичної присутності України у Румунії та Румунії в Україні, а також енергетичні питання і захист національних меншин.
Дрони в Румунії
За останній місяць щонайменше два російських "шахеди", прямуючи на Одеську область, залітали на румунську територію. Один з них, за даними румунських військових, 8 вересня влучив у нежилий район Румунії поблизу міста Періправа. Бухарест підіймав винищувачі F-16 для контролю повітряної ситуації.
Відзначимо, що у самій Румунії тривають дебати щодо можливості збиття російських безпілотників.
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