Військові моряки поділилися вражаючими кадрами збиття дронів над Чорним морем

Збиття ворожого дрона. Фото: скриншот

В ніч проти 14 вересня на Одещині військові ВМС ЗС України теж збивали ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 під час чергової повітряної атаки російських окупантів. Робота по цілях велася з бойового катера.

Відео знищення російських дронів у суботу, 14 вересня, опублікували у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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За інформацію військових моряків, сьогодні вночі на Одещині під час повітряної атаки силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України було збито 9 ворожих БпЛА. Дрони-камікадзе атакували Одеський та Ізмаїльський райони.

Інформація щодо збиття дронів військовими моряками. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про нічну атаку

Загалом за ніч над Одеською областю було знищено 27 дронів. Бойова робота тривала понад три години. Внаслідок падіння уламків у передмісті Одеси було зруйновано три споруди на території приватного домогосподарства, пошкоджено житловий будинок та гараж. В Одеському районі уламки дронів спричинили загоряння даху приватного будинку. Згідно з офіційною інформацією загиблих та поранених немає.