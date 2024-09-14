Военные моряки поделились поразительными кадрами сбития дронов над Черным морем.

Сбитие вражеского дрона. Фото: скриншот

В ночь на 14 сентября в Одесской области военные ВМС ВС Украины тоже сбивали вражеские дроны-камикадзе Shahed-136 во время очередной воздушной атаки российских оккупантов. Работа по целям велась с боевого катера.

Видео уничтожения российских дронов в субботу, 14 сентября, опубликовали в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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По информации военных моряков, сегодня ночью в Одесской области во время воздушной атаки силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины было сбито 9 вражеских БпЛА. Дроны-камикадзе атаковали Одесский и Измаильский районы.

Информация о сбитии дронов военными моряками. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ночной атаке

Всего за ночь над Одесской областью было уничтожено 27 дронов. Боевая работа продолжалась более трех часов. В результате падения обломков в пригороде Одессы были разрушены три сооружения на территории частного домохозяйства, повреждены жилой дом и гараж. В Одесском районе обломки дронов повлекли загорание крыши частного дома. Согласно официальной информации, погибших и раненых нет.