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Обстрелы Одесчины — Украина просит Румынию сбивать летящие на ее территорию российские дроны

19 сентября 2024 17:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Украина просит Румынию сбивать российские шахеды
Обломок русского "шахеда". Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству страны. Ответ Бухареста пока неизвестен.

Об этом говорится в материале немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Особую тревогу вызывает тот факт, что российский беспилотник недавно был замечен в воздухе над румынской дельтой Дуная примерно в 45 километрах от украинской границы. Румынские истребители F-16 поднялись в воздух и сопровождали объект до тех пор, пока он не достиг воздушного пространства Украины. С тех пор политики и военные чиновники Румынии спорят о том, необходимы ли изменения в законе для сбивания вражеских дронов в собственном воздушном пространстве, — отмечают авторы статьи.

Издание утверждает, что просьба имела место во время визита Андрея Сибиги в Бухарест. Отметим, что на переговорах поднималось увеличение дипломатического присутствия Украины в Румынии и Румынии в Украине, а также энергетические вопросы и защита национальных меньшинств.

Дроны в Румынии

За последний месяц по меньшей мере два российских "шахеда", направляясь на Одесскую область, залетали на румынскую территорию. Один из них, по данным румынских военных, 8 сентября попал в необитаемый район Румынии вблизи города Периправа. Бухарест поднимал истребители F-16 для контроля воздушной ситуации.

Отметим, что в самой Румынии продолжаются прения о возможности сбить российских беспилотников.

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