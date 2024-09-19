Двухлетняя девочка из Черноморска установила национальный рекорд

Двухлетняя Аня Якимчук плавает в бассейне. Фото: Facebook

Аня Якимчук из Черноморска стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самый младший ребенок, преодолевший дистанцию 50 метров свободным стилем". Девочке всего два года и шесть месяцев.

Об этом сообщила в Facebook руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Подробности рекорда

Девочка преодолела дистанцию в 50 метров за 3 минуты 6 секунд.

"Двухлетняя Аня Якимчук прыгает в бассейн с таким визгом, что мы уже думали ее спасать. А оказалось, такой безумный восторг у девочки всегда от контакта с водой. Плавает она во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть. Дистанцию, которую нужно было преодолеть для рекорда, ребенок проплыл (как нам показалось), без особых усилий. Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренера держат перед ребенком в воде, чтобы он лучше греб", — рассказывает Лана Ветрова.

Отметим, что для тренера Игоря Константинова Аня — уже второй маленький воспитанник, ставший рекордсменкой Украины.

Достижения одесских пловцов

Отметим, что в июле 18-летний одесский пловец Алексей Грабаров стал серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров, проходившего в Белграде. Алексей финишировал вторым на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив при этом личный рекорд — 4.22,94. Он улучшил свой результат на 0,3 секунды.