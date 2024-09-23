Юная одесситка остановилась на полушаге от участия в Детском Евровидении

Юная одесситка вышла на первое место в отборе на Детское Евровидение
Десятилетняя Злата Иванов из Одессы получила самый большой балл от жюри Национального отбора Детского Евровидения. Но победа досталась не ей.
Об этом сообщает "Суспільне".
На равных с победителем
По результатам голосования Злата Иванов и двенадцатилетний Артем Котенко из Сумской области набрали по 11 баллов. Но победу отдали Артему, потому что он получил больше баллов от зрителей — 6 (у Златы только 5).
Что известно о певице
Злата Иванов занимается вокалом с пяти лет, пишет авторские песни и делает кавер-версии украинских и мировых хитов. Кроме музыки, Злата увлекается шахматами и математикой.
На Национальном отборе Детского Евровидения она выступила с песней "Ожерелье".
Напомним, двухлетняя жительница Одесчины установила национальный рекорд по плаванию.
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