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Все-таки Утесов — на Одесском вокзале не будет звучать песня Монатика

25 сентября 2024 13:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Песня Монатика не будет встречать поезда в Одессе
Одесский железнодорожный оклах Фото: Facebook/Tatyana Shcherbakova
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Песня украинского певца MONATIK "А шо?" не будет звучать на Одесском вокзале во время прибытия киевских поездов. Железнодорожники называют такую информацию сарафанным радио.

Об этом сообщили на неофициальной странице в Facebook Одесского вокзала.

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Начальник Одесского вокзала Олег Кудашкин утверждает, что не получал никаких письменных предписаний по замене песни. Следовательно, на железнодорожном терминале и дальше будет звучать песня Леонида Утесова "У Черного моря".

Все-таки Утесов — на Одесском вокзале не будет звучать песня Монатика - фото 1
Сообщения на неофициальной странице вокзала

В пресс-службе "Укрзалізниці" также подтвердили, что мелодию не будут менять. Однако отметили, что Монатик действительно предлагал провести акцию и прокрутить песню.

"Никаких договоров или контрактов никто ни с кем не подписывал", — подчеркнули железнодорожники.

Что было раньше

О том, что песня "А шо?" станет лейтмотивом поездок в Одессу, сообщал сам MONATIK. По его словам, песня должна была звучать ежедневно на отправление и прибытие фирменного поезда №105/106 Киев-Одесса-Киев.

Именно эту песню выбрали, ьак как она с момента релиза возглавляет музыкальные чарты на всех стриминговых платформах и будто бы стала новым народным гимном для жителей и гостей Одессы.

Напомним, юная одесситка Злата Иванив остановилась на полшага к победе в отборе на Детское Евровидение.

Также одесситы обсуждали романтическую фотосессию спортсменки Анжелики Терлюги с мужем в городе.

Одесса Укрзализныця Дмитрий Монатик вокзалы Новости Одессы

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