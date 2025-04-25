Изменения в маршрутах транспорта Одессы на поминки — автобусы до кладбищ

Кладбище в Одессе. Фото: Новини. LIVE

В Одессе 27 апреля 2025 года будут отмечать День памяти умерших. В связи с этим на маршрутах общественного транспорта будет организована работа автобусов в направлении кладбищ города.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Западное кладбище

В день памяти умерших в Одессе в направлении кладбища "Западное" будут работать следующие маршруты:

№ 288 (15 ед.) Деткомбинат — кладбище "Западное",

№ 280 (15 ед.) ул. Архитекторская — кладбище "Западное".

№ 201 (пл. Старосенная/железнодорожный вокзал — ул. Николая Аркаса);

№ 233 (Тираспольское шоссе (Два столба) — парк им. Т. Г. Шевченко);

№ 6е (УДЦ "Молодая гвардия" — 6-й км Овидиопольской дороги) от Двух столбов будет проходить с заездом к центрально входу кладбища "Западное").

Северное кладбище

До кладбища "Северное" будет увеличено количество маршруток № 59 (ул. Марсельская — с. Красноселка) до 8 автобусов. Интервал движения транспортных средств на указанном будет составлять 10-12 мин.

"Дополнительно будет организована работа 4 автобусов для перевозки пассажиров от 7-й станции Люстдорфской дороги по пр-ту Князя Ярослава Мудрого до Таировского кладбища, разворот на светофоре ж/к "Розенталь" и в обратном направлении",— добавляют в сообщении горсовета.

Напомним, недавно мы писали о новых электричках Укрзализныци. А также о маршруте Одесса — Киев.