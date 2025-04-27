Ограничения движения в Одессе 27 апреля возле кладбищ

Полицейская машина возле кладбища. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Сегодня, 27 апреля, в Одессе возможны ограничения движения транспорта вблизи кладбищ. Полиция усилит патрулирование для безопасности и порядка в день чествования умерших. Водителей просят быть внимательными и заблаговременно планировать маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Ограничение движения в Одессе

По их информации, движение будет ограничено до 19:00 часов. Для обеспечения порядка и безопасности сотрудники патрульной полиции будут контролировать ситуацию на подъездах к кладбищам и регулировать дорожное движение. Также введут запрет на парковку на отдельных участках.

В Киевском районе возле Таировского кладбища ограничат движение на таких улицах:

проспект Небесной Сотни — проспект Ярослава Мудрого;

дорога со стороны Сухого лимана к кладбищу.

Возле 2-го Христианского кладбища будет запрещена парковка вдоль проезжей части улицы Люстдорфская дорога. На территории Западного и Северного кладбищ организуют одностороннее движение для удобства передвижения и избежания пробок.

Напоминание для водителей

Полиция также напоминает: во время массовых мероприятий спецтранспорт имеет приоритет на дороге. Водители должны уступать дорогу автомобилям с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

Горожан призывают быть внимательными за рулем, не оставлять машины в неположенных местах и планировать свои маршруты с учетом возможных задержек.

Напомним, мы публиковали график бесплатных автобусов до кладбищ в Одессе. Также мы писали о ситуации с пробками на трассе Одесса-Рени.