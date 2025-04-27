Пожар на станции техобслуживания в Одессе — сгорела Tesla

В Одессе сгорела Tesla на станции техобслуживания — видео
В Одессе, в Пересыпском районе, произошел пожар на станции технического обслуживания. Огонь охватил автомобиль Tesla Carmax, который находился в помещении.
Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Одессе сгорела Tesla
Известно, что вчера на улице Балковская, возник пожар в помещении станции технического обслуживания. Пламя охватило автомобиль Tesla Carmax, находившийся внутри. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.
Сколько пожарных работало на месте происшествия
Шесть единиц техники и 28 пожарных оперативно выехали на место происшествия. Пожар быстро ликвидировали, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. К счастью, никто не пострадал и нет погибших.
Причина пожара, а также точный ущерб, еще устанавливаются. Пожарные продолжают работать на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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