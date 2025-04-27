Пожар на станции техобслуживания в Одессе — сгорела Tesla

Автомобиль, сгоревший на СТО. Фото: ГСЧС

В Одессе, в Пересыпском районе, произошел пожар на станции технического обслуживания. Огонь охватил автомобиль Tesla Carmax, который находился в помещении.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Известно, что вчера на улице Балковская, возник пожар в помещении станции технического обслуживания. Пламя охватило автомобиль Tesla Carmax, находившийся внутри. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

Спасатель тушит огонь в помещении. Фото: ГСЧС

Спасатель стоит возле машины. Фото: ГСЧС

Сколько пожарных работало на месте происшествия

Шесть единиц техники и 28 пожарных оперативно выехали на место происшествия. Пожар быстро ликвидировали, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. К счастью, никто не пострадал и нет погибших.

Пожар на СТО в Одессе. Фото: ГСЧС

Причина пожара, а также точный ущерб, еще устанавливаются. Пожарные продолжают работать на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшая. Также мы писали, что сегодня до вечера ограничили движение автомобилей возле кладбищ.