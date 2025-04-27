Скільки коштуватиме вивіз сміття в Одесі у травні 2025

Контейнер зі сміттям. Фото ілюстративне: freepik

Одеситам поки не доведеться платити більше за вивіз сміття у травні, тарифи залишаються стабільними. Вартість залежить від району міста та компанії, яка надає послуги. У різних районах діють свої тарифи для мешканців багатоповерхівок та приватного сектору.

Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у травні 2025 року.

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У травні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. Проте сума у платіжках залежатиме від району проживання та компанії, яка обслуговує територію.

За встановлення тарифів відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають різні компанії:

Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";

Київський район — компанія "Кліар-Сіті";

Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;

"Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Таким чином, у травні підвищення цін не очікується. Однак варто уважно стежити за рішеннями міської влади, адже тарифи можуть переглядатися в майбутньому залежно від економічної ситуації.

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