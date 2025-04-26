Тарифи на газ в Одесі у травні

Запалена конфорка газової плити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У травні тарифи на газ для побутових споживачів в Одесі залишаються без змін. Мешканці регіону й надалі платитимуть за старими розцінками, але експерти не виключають змін у майбутньому. Та наразі ні ціна самого газу, ні плата за його доставку, що затверджена НКРЕКУ, не змінюються.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у травні.

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Ціни на газ в Одесі у травні

Ціна на газ для населення залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки чинному мораторію, який заморожує тарифи для населення. Також не зміниться і плата за доставку газу — компанія "Одесагаз" продовжує стягувати 1,308 грн за кожен кубометр.

Ціни на газ в Одесі для бізнесу

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж торік. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють: раніше більшість доходів Оператора ГТС надходила від транзиту російського газу, але зараз ця стаття прибутку майже повністю зникла.

Нагадаємо, українцям варто готуватися до того, що ціни на газ, опалення та гаряче водопостачання поступово підвищуватимуть. Також ми писали, що у Нафтогазі вирішили не змінювати річний тариф "Фіксований" для побутових споживачів.