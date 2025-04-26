Тарифы на газ в Одессе в мае

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В мае тарифы на газ для бытовых потребителей в Одессе остаются без изменений. Жители региона и в дальнейшем будут платить по старым расценкам, но эксперты не исключают изменений в будущем. Но пока ни цена самого газа, ни плата за его доставку, утвержденная НКРЭКУ, не меняются.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в мае.

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Цены на газ в Одессе в мае

Цена на газ для населения остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который замораживает тарифы для населения. Также не изменится и плата за доставку газа — компания "Одессагаз" продолжает взимать 1,308 грн за каждый кубометр.

Цены на газ в Одессе для бизнеса

Что же касается бизнеса, то для него ситуация другая. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в прошлом году. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют: ранее большинство доходов Оператора ГТС поступало от транзита российского газа, но сейчас эта статья дохода почти полностью исчезла.

Напомним, украинцам стоит готовиться к тому, что цены на газ, отопление и горячее водоснабжение постепенно будут повышать. Также мы писали, что в Нафтогазе решили не менять годовой тариф "Фиксированный" для бытовых потребителей.