Тариф на світло у травні 2025 року, вартість електроенергії для одеситів

Платіжка і гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість електроенергії у травні, попри складну ситуацію на мережах, для побутових споживачів Одеси збільшувати не планують. Однак деякі категорії громадян, які раніше сплачували менше, лишаться без льготи.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у травні.

Реклама

Читайте також:

Тариф на електроенергію у травні

За електроенергію у травні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 гривень за кіловат-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчою. Таким чином, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 гривень за кВт-годину.

Хто лишиться без льгот

Нагадаємо, ще у січні поточного року Кабмін пом’якшив тариф для українців, які використовують електроопалення. Однак у зв'язку з завершенням опалювального сезону ця категорія громадян буде також платити за свтло 4,32 гривень за кіловат-годину.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Україна з Південною Кореєю будуватиме одеську ТЕЦ. А також про майбутню нову лікарню в нашому місті.