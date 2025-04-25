В Одесі найчистіше повітря в Україні — рейтинг ЛУН

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У перші місяці 2025 року повітря в Одесі було значно довше чистим, ніж в інших регіонах України. Атмосфера у нашому місті залишалася досить якісною 71% від усього часу, коли проводились заміри.

Про це повідомляє агентство ЛУН.

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Якість повітря у інших містах

Після Одеси, яка посіла перше місце рейтингу, йдуть Львів (63% часу з початку року) та Київ (59%). У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, низка міст демонструє значне зниження показників чистого повітря — зокрема, у столиці він впав з 67% до 59%, у Рівному — з 43% до 34%, а в Івано-Франківську — з 44% до 36%.

Повітря в Одесі. Фото: ЛУН

Повітря і температура

Фахівці відмічають, дослідження проводилося у холодну пору року. А за низької температури станції моніторингу якості повітря частіше фіксують підвищену концентрацію PM2.5. Це мікроскопічні частки, які здатні проникати у легені, кров, впливати на серце, мозок і дихальні шляхи.

"Частки PM2.5 потрапляють у повітря через автотранспорт, опалення, промислові викиди та навіть пожежі", — йдеться у повідомленні ЛУН.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про найдорожчі міста світу. А також про те, хто з мерів Одещини придбав більше земельних ділянок.