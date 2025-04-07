Сколько гектаров земли задекларировали мэры в Одесской области

Земля Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мэры городов Одесской области совокупно задекларировали почти 25 гектаров земли в Украине. Лидирует среди них Подольский городской голова Олег Албанский, у которого в собственности 384,1 кв.м.

Это подсчитали журналисты Центра публичных расследований.

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У семьи Олега Албанского 8 тысяч 390 квадратных метров, его площади находятся в Подольском районе. За ним в рейтинге следует глава областного центра Геннадий Труханов (340,4 кв.м). У его матери 2,69 гектара в селе Песчанка Винницкой области, а на двоих с мэром — 0,06 гектара в Одессе. Третье место занял городской голова Измаила Андрей Абрамченко (313,3 кв.м).

Замыкающие рейтинга

На четвертом оказался мэр Южного Владимир Новацкий (259,6 кв.м). На пятом — Василий Гуляев из Черноморска (201,6 кв.м), у которого имеются два участка в селе Молодежное. Глава Березовки Валерий Григораш занял шестое место (169,6 кв.м). У него земельные владения в Златоустове. Сергей Димитриев, болградский глава, занял седьмое место (131,6 кв.м). Замыкает рейтинг мэр Раздельной Валерий Шовкалюк с территорией 105,9 кв.м, которая принадлежит его жене.

Недвижимость мэров. Инфографика: ЦПР

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