Скільки гектарів землі задекларували мери на Одещині

Земля Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мери міст на Одещині сукупно задекларували майже 25 гектарів землі в Україні. Лідирує серед них Подільський міський голова Олег Албанський, який має у власності 384,1 кв.м.

Це підрахували журналісти Центру публічних розслідувань.

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Земельні ділянки

Родина Олега Албанського має 8 тисяч 390 квадратних метрів, його площі розташовані у Подільському районі. За ним у рейтингу очільник обласного центру Геннадій Труханов (340,4 кв.м). У його матері 2,69 гектара в селі Піщанка Вінницької області, а на двох з мером — 0,06 гектара в Одесі. Третє місце посів міський голова Ізмаїлу Андрій Абрамченко (313,3 кв.м).

Замикають рейтинг

На четвертому опинився мер Південного Володимир Новацький (259,6 кв.м). На п'ятому — Василь Гуляєв з Чорноморська (201,6 кв.м), в якого дві ділянки у селі Молодіжне. Очільник Березівки Валерій Григораш посів шосте місце (169,6 кв.м). Він має земельні володіння у Златоустовому. Сергій Димитрієв, болградський голова, посів сьоме місце (131,6 кв.м). Замикає рейтинг мер Роздільної Валерій Шовкалюк із ториторією 105,9 кв.м, яка належить його дружині.

Нерухомість мерів. Інфографіка: ЦПР

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