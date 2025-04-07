В Одессе создали 3D-модель археологического музея

Одесский археологический музей. Фото: Национальная академия наук Украины

В Одессе завершен проект по созданию высокоточной 3D-модели здания археологического музея. Специалистам удалось детально воспроизвести не только внешний вид учреждения, но и его внутреннее пространство.

Об этом сообщает объединение специалистов "Архаика".

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Как создавали модель

Во время съемки, на основе которой создали модель, было использовано более 70 лазерных сканов и около 1500 фотографий фасада. Из-за сложных погодных условий (мороз, снег) и поврежденных после обстрелов окон процесс пришлось разбить на несколько этапов. Самым сложным из них оказалась съемка крыши — из-за военного положения не удалось использовать дрон. Поэтому команда снимала все с крыши, используя специальные маркеры для точного сшивания изображений.

Фрагмент модели. Фото: скриншот

Внутреннее пространство

Специалисты отсканировали и внутреннее пространство музея, что позволило создать полноценный цифровой план интерьера. Он будет использован для внутренних нужд учреждения. Съемкой занимались 6 специалистов, которые применили один 3D-сканер и две камеры.

Теперь каждый желающий может посетить Одесский археологический музей дистанционно, даже не находясь в городе.

Напомним, недавно мы писали об историческом артефакте, который нашли в Одесской области. А также о ноже, которому более 6 тысяч лет.