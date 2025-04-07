В Одесі створили 3D-модель археологічного музею

Одеський археологічний музей. Фото: Національна академія наук України

В Одесі завершено проєкт зі створення високоточної 3D-моделі будівлі археологічного музею. Фахівцям вдалося детально відтворити не тільки зовнішній вигляд установи, але і його внутрішній простір.

Про це повідомляє обʼєднання спеціалістів "Архаїка".

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Як створювали модель

Під час знімання, на основі якого створили модель, було використано понад 70 лазерних сканів та близько 1500 фотографій фасаду. Через складні погодні умови (мороз, сніг) і пошкоджені після обстрілів вікна процес довелося розбити на кілька етапів. Найскладнішим з них виявилося знімання даху — через воєнний стан не вдалося використати дрон, тому команда фільмувала усе з даху, використовуючи спеціальні маркери для точного зшивання зображень.

Фрагмент моделі. Фото: скриншот

Внутрішній простір

Фахівці просканувати й внутрішній простір музею, що дозволило створити повноцінний цифровий план інтер’єру. Він буде використаний для внутрішніх потреб установи. До знімання долучилися 6 фахівців, які застосували один 3D-сканер та дві камери.

Тепер кожен охочий може відвідати Одеський археологічний музей дистанційно, навіть не перебуваючи в місті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про історичний артефакт, який знайшли на Одещині. А також про ніж, якому понад 6 тисяч років.