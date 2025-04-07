В Одесі створили 3D-модель археологічного музею

Одеський археологічний музей тепер у 3D — де можна побачити
В Одесі завершено проєкт зі створення високоточної 3D-моделі будівлі археологічного музею. Фахівцям вдалося детально відтворити не тільки зовнішній вигляд установи, але і його внутрішній простір.
Про це повідомляє обʼєднання спеціалістів "Архаїка".
Як створювали модель
Під час знімання, на основі якого створили модель, було використано понад 70 лазерних сканів та близько 1500 фотографій фасаду. Через складні погодні умови (мороз, сніг) і пошкоджені після обстрілів вікна процес довелося розбити на кілька етапів. Найскладнішим з них виявилося знімання даху — через воєнний стан не вдалося використати дрон, тому команда фільмувала усе з даху, використовуючи спеціальні маркери для точного зшивання зображень.
Внутрішній простір
Фахівці просканувати й внутрішній простір музею, що дозволило створити повноцінний цифровий план інтер’єру. Він буде використаний для внутрішніх потреб установи. До знімання долучилися 6 фахівців, які застосували один 3D-сканер та дві камери.
Тепер кожен охочий може відвідати Одеський археологічний музей дистанційно, навіть не перебуваючи в місті.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про історичний артефакт, який знайшли на Одещині. А також про ніж, якому понад 6 тисяч років.
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