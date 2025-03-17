Военные в Одесской области нашли древнюю посуду

Военные Одесчины нашли артефакты V-VI веков до нашей эры
Во время строительства фортификационных сооружений бойцы 123-й бригады ВСУ нашли посуду VI-V веков до нашей эры. Археологические артефакты уже передали в музей "Старофлотские казармы".
Об этом сообщает Региональное управление сил территориальной обороны "Юг".
Археологическая находка
Наткнулся на сосуд водитель экскаватора, который сразу обратился к своему собрату, который увлекается историей. Эксперты музея "Старофлотские казармы", проанализировав находку, установили, что это коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в захоронениях. Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником.
Еще один древний сосуд
Кроме того, военные во время строительства наткнулись на еще один артефакт — древний сосуд, который называется ойнохоя. Этот греческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разливания вина во время так называемых симпосиев — ритуализированных пиров в Древней Греции.
"Это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных", — говорит бывший археолог, преподаватель Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, а ныне военнослужащий Александр.
Вместе с артефактами военные бригады передали в музей остатки костей похороненных людей.
Напомним, недавно мы писали о ноже, которому 6 тысяч лет. А также об опасной находке, на которую наткнулся фермер в Одесской области.
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