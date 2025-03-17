Військові на Одещині знайшли стародавню посуду

Регіональне управління сил територіальної оборони "Південь"

Під час будівництва фортифікаційних споруд бійці 123-ї бригади ЗСУ знайшли посуд V-VI віків до нашої ери. Археологічні артефакти вже передали до музею "Старофлотські казарми".

Про це повідомляє Регіональне управління сил територіальної оборони "Південь".

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Археологічна знахідка

Натрапив на сосуд водій екскаватора, який одразу звернувся до свого побратима, що захоплюється історією. Експерти музею "Старофлотські казарми", проаналізувавши знахідку, встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в похованнях. Місце, де бійці проводили фортифікаційні роботи, виявилося архаїчним могильником.

Корінфська амфора. Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони "Південь"

Корінфська амфора. Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони "Південь"

Стародавня посудина

Крім того, військові під час будівництва натрапили на ще один артефакт — стародавню посудину, що зветься ойнохоя. Цей грецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час так званих симпосіїв — ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції.

Давньогрецька ойнохоя. Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони "Південь"

"Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", — каже колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець Олександр.

Разом з артефактами військові бригади передали до музею рештки кісток похованих людей.

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