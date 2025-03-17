Військові на Одещині знайшли стародавню посуду

Військові Одещини знайшли артефакти V-VI віків до нашої ери
Під час будівництва фортифікаційних споруд бійці 123-ї бригади ЗСУ знайшли посуд V-VI віків до нашої ери. Археологічні артефакти вже передали до музею "Старофлотські казарми".
Про це повідомляє Регіональне управління сил територіальної оборони "Південь".
Археологічна знахідка
Натрапив на сосуд водій екскаватора, який одразу звернувся до свого побратима, що захоплюється історією. Експерти музею "Старофлотські казарми", проаналізувавши знахідку, встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в похованнях. Місце, де бійці проводили фортифікаційні роботи, виявилося архаїчним могильником.
Стародавня посудина
Крім того, військові під час будівництва натрапили на ще один артефакт — стародавню посудину, що зветься ойнохоя. Цей грецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час так званих симпосіїв — ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції.
"Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", — каже колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець Олександр.
Разом з артефактами військові бригади передали до музею рештки кісток похованих людей.
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