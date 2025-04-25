В Одессе самый чистый воздух в Украине - рейтинг ЛУН

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В первые месяцы 2025 года воздух в Одессе был значительно дольше чистым, чем в других регионах Украины. Атмосфера в нашем городе оставалась достаточно качественной 71% от всего времени, когда проводились замеры.

Об этом сообщает агентство ЛУН.

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После Одессы, которая заняла первое место рейтинга, идут Львов (63% времени с начала года) и Киев (59%). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, ряд городов демонстрирует значительное снижение показателей чистого воздуха — в частности, в столице он упал с 67% до 59%, в Ровно — с 43% до 34%, а в Ивано-Франковске — с 44% до 36%.

Воздух в Одессе. Фото: ЛУН

Воздух и температура

Специалисты отмечают, исследование проводилось в холодное время года. А при низкой температуре станции мониторинга качества воздуха чаще фиксируют повышенную концентрацию PM2.5. Это микроскопические частицы, которые способны проникать в легкие, кровь, влиять на сердце, мозг и дыхательные пути.

"Частицы PM2.5 попадают в воздух через автотранспорт, отопление, промышленные выбросы и даже пожары",— говорится в сообщении ЛУН.

Напомним, еще недавно мы писали о самых дорогих городах мира. А также о том, кто из мэров Одесской области приобрел больше земельных участков.