Капремонт дороги в Новой Дофиновке после обстрела

Воронка, которая образовалась в результате попадания боеприпаса. Фото иллюстративное: Дарницкая РГА

В селе Новая Дофиновка Одесской области планируют провести капитальный ремонт дороги, поврежденной в результате российского обстрела. На работы выделяют более двух миллионов гривен из местного бюджета. Завершить ремонт планируют до конца лета.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера на ремонт дороги

Работы будут проводить по улице Тараса Шевченко. Там посреди дороги, в результате ракетного удара РФ образовалась большая воронка площадью около 500 квадратных метров, что сделало невозможным безопасное движение транспорта. Местные власти выделили на ремонт 2 600 000 гривен из бюджета общины. Подать свои предложения подрядчики могут до 12 мая 2025 года, а сам аукцион стартует в тот же день. Завершить все работы планируют до 31 августа 2025 года.

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, восстановление дороги включает демонтаж разрушенного асфальта, вывоз мусора, засыпка воронки грунтом и обустройство нового дорожного покрытия. Также планируется укрепление обочины щебеночной смесью и укладка слоя горячего асфальтобетона.

Напомним, в Одессе объявили тендер на обработку почти тысячи деревьев каштанов для защиты от каштановой минирующей моли. Также мы писали, что в Санжейке произошел массивный оползень побережья.