Зсув ґрунту в Санжійці на Одещині — відео

Зсув ґрунту в Санжейці на Одещині. Фото: скриншот

На Одещині, у селі Санжійка, стався черговий великий зсув ґрунту. Море забрало близько 20 метрів прибережної зони. Причиною ймовірно стали сильні шторми, які підмили берегову лінію. Зазначимо такі зсуви тут трапляються не вперше.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

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За їхніми повідомленнями, обвалився шмат суходолу шириною близько 20 метрів та довжиною до 800 метрів. Хвилі розмили глиняну основу, створивши умови для масштабного обвалу. Ситуація там дуже небезпечна — масиви ґрунту досі сповзають до низу. Знищено ґрунтову дорогу та кілька дерев.

Що таке зсув ґрунту

Зсув ґрунту — це процес зміщення маси землі або каміння вниз по схилу під дією сили тяжіння. Такі явища можуть бути спричинені дощами, паводками, штормами або підмиванням берегів морем. Вони небезпечні тим, що можуть знищувати інфраструктуру, загрожувати будівлям і життю людей.

У Санжійці такі зсуви не є рідкістю. Селище розташоване на прибережних схилах, які складаються переважно з глинистих порід, вразливих до розмивання водою. Особливо після сильних опадів або штормів ґрунт втрачає міцність і починає сповзати.

Фахівці пояснюють: зсуви в цій зоні стаються через поєднання кількох факторів — нестійкість глинистого ґрунту, висока вологість після дощів і хвильова ерозія. Усе це робить береги Санжійки вразливими до подальших руйнувань.

Нагадаємо, в Одесі для відпочинку цього року відкриють аж 48 пляжів. Також ми писали, що мерія готується провести капітальний ремонт берегоукріплення на Ланжероні за 167,2 мільйона гривень.