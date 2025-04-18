Курортний сезон 2025 в Одесі — чи безпечно буде купатися в морі

Одеська набережна. Фото: Новини.LIVE

Одеська влада вже повною мірою готується до нового курортного сезону. У мерії заявили, що відкриють цього року аж 48 пляжів. Для порівняння: минулого літа можна було відпочивати лише на 20. А тим часом у Чорному морі знову фіксують викиди мазуту з уламків російських танкерів, що затонули після аварії. Попри очевидну загрозу морській екосистемі, російська сторона не провела базових заходів для локалізації забруднення. Тому це створює небезпеку не лише для флори і фауни, а й для узбережжя, включаючи Одеську затоку. З настанням тепла загроза посилюється — чорні плями можуть знову з’явитися біля пляжів.

Чи безпечний курортний сезон цього року? Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським.

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Забруднення моря

Одним із перших сигналів забруднення моря стало виявлення мазутної плівки біля уламків "Волганефть-239". Російська сторона відразу не вжила належних дій — жодної герметизації чи перекриття джерел забруднення. Така бездіяльність не лише дивує, а й демонструє відсутність екологічної відповідальності на державному рівні.

"Утилізація — це лише останній крок. А перше, що потрібно було зробити — зупинити викиди. Але кормова частина "Волганефть-239" протягом місяця після аварії продовжувала забруднювати море — і це було видно навіть на супутникових знімках", — розповідає еколог Владислав Балінський.

Еколог Владислав Балінський про забруднення моря. Фото: Новини.LIVE

Навіть сучасні технології засвідчили повну бездіяльність. Уламки залишилися на місці, а мазут вільно витікає у море. Це лише посилює побоювання щодо справжнього масштабу катастрофи.

Уламки танкера

Найбільш небезпечною є ситуація з уламками "Волганефть-212". Судно фактично розкололося навпіл, а його частини — залишились у товщі води. Попри близькість до берега, жодної фіксації чи спроб закріпити уламки не було зроблено. Це створило умови для подальшого забруднення нафтопродуктами морське середовище.

"Ці два уламки, вони не затонули, щоб прямо встали на дно. Вони були в такому напівзвішеному стані, і були в товщі води, вони дрейфували. Навіть це не спонукало їх на те, щоб вони закріпили ці уламки", — додає еколог.

Еколог Владислав Балінський, про уламки танкера. Фото: Новини.LIVE

Якщо уламки переміщуються, проведення підводних робіт стає неможливим. А це, своєю чергою, унеможливлює навіть тимчасову локалізацію викидів.

Забруднення мазутом

Після короткого періоду затишшя мазутні викиди активізувалися знову. Цьому посприяло підвищення температури води, що вплинуло на розгерметизацію танкерів. Ситуація загострюється саме у весняно-літній період, коли зростає ризик для прибережних регіонів.

"На початку квітня ми знову побачили активні викиди мазуту з тих самих координат. Очевидно, роботи з герметизації провели тяп-ляп", — каже експерт.

Еколог про забруднення мазутом. Фото: Новини.LIVE

Це означає, що навіть після резонансу в ЗМІ російська сторона не спромоглася виправити ситуацію. Залишки мазуту продовжують загрожувати морській екосистемі та здоров’ю людей. Проблема набирає обертів — і це лише початок.

Робота активістів

У той час, як відповідальні інституції в Росії самоусунулись, збором мазуту почали займатися звичайні активісти. Це відбувалося стихійно, без належного інструменту, захисту та логістики.

"Ми бачили мішки, які просто закопували у пісок. Це не державний підхід. І це вказує на те, що другий етап — збір мазуту — теж не відбувся належним чином", — пояснює Владислав Балінський.

Еколог Владислав Балінський, про роботу активістів. Фото: Новини.LIVE

Показово, що навіть у питанні утилізації був відсутній системний підхід. На думку експерта, мазут можна було б використовувати у виробництві, наприклад, асфальту. Але державна бездіяльність, бюрократія та корупція не дозволили цього зробити.

Небезпека на роки

Наразі частина мазуту вже осіла на дні моря. У поєднанні з піском та камінням він утворює бітумоподібні маси, які можуть лежати там десятиліттями. Якщо такі згустки почнуть спливати — загроза для водного середовища зросте в рази.

"Мазут на дні втрачає легкі фракції, стає важчим і формує асфальтоподібні шари. Але якщо навіть один шматок спливе — він створить плівку товщиною в одну молекулу, що вкриє величезну площу. Це справжня екологічна пустеля", — попереджає експерт.

Еколог Владислав Балінський про небезпеку від мазуту. Фото: Новини.LIVE

Зі зростанням температури ситуація лише погіршуватиметься, і наслідки можуть бути критичними саме в літній період, коли морські курорти приймають тисячі туристів.

Курортний сезон в Одесі

Проте найактуальнішим питанням на сьогодні напередодні чергового курортного сезону залишається мінна безпека. Перед початком необхідно провести ретельне обстеження акваторії водолазами, адже, перш за все, не слід забувати — в країні триває війна. Проблема з мазутом лише загострила ситуацію.

"Чесно кажучи, мені незрозуміла позиція місцевої влади. З одного боку, орендарів не зобов'язують виконувати належні роботи з очищення та підготовки території. З іншого — дозволяють будівництво дерев’яних настилів просто на піску. Це ускладнює процес прибирання мазуту, який потрапить під ці конструкції. Якщо приплив принесе забруднену воду, мазут буде накопичуватися під настилами, і прибрати його буде практично неможливо", — зазначив експерт.

Еколог Владислав Балінський про курортний сезон в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За словами фахівця, мазут на узбережжі утворює стійкий сморід і маслянисту плівку на поверхні. Безумовно, наявність забруднень значно ускладнює ситуацію з підготовкою пляжів до курортного сезону. Усе це ставить під сумнів готовність регіону до повноцінного відкриття туристичного сезону та потребує рішучих дій.

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