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Ситуація в морі з кораблями ворога — чи є загроза для Одещини

17 квітня 2025 10:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ракетоносії Росії на патрулюванні у морях - загроза кораблів для Одещини
Ракетоносій РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія вивела ракетоносії з Чорного та Азовського морів. Але у Середземній акваторії наша розвідка зранку зафіксувала три військові кораблі РФ із "Калібрами" напоготові.

Про це 17 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. Але у Середземне на рейди виведено 3 судни РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.

Ракетоносії РФ на патрулюванні — Одещина під загрозою - фото 1
Актуальна інформація. Фото: Військово-Морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 4 судна, 2 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 6 кораблів, 4 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах. А також про наслідки обстрілу Одеси.

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