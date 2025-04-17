Ракетоносители России на патрулировании в морях - угроза кораблей для Одесской области

Ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россия вывела ракетоносители из Черного и Азовского морей. Но в Средиземной акватории наша разведка утром зафиксировала 3 военных корабля РФ, с "Калибрами" наготове.

Об этом 17 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземное на рейды выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 4 судна, 2 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 6 кораблей, 4 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам. А также о последствиях обстрела Одессы.