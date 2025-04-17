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Як Росія втратила перевагу на морі — Неїжпапа

17 квітня 2025 13:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Яким чином Україна перемогла Росію на морі - адмірал Неїжпапа, ВМС
Корабель у морі. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Військово-Морські сили України наразі мають перевагу перед РФ на морі, незважаючи на російський флот. Це вдалося завдяки озброєнню наших військових та помилок, яких припустився ворог.

Про це розповів командувач Військово-Морськими силами України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналістам видання Крим.Реалії.

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Велика помилка Росії

Командувач ВМС України Олексій Неїжапапа вважає, що однією з основних помилок Росії на морі була самовпевненість. Зокрема у тому, що Україна нібито не має флоту і немає сенсу на нього взагалі звертати увагу. 

"Це була перша помилка супротивника, і він зараз розуміє, що вона була справді великою. Зараз противник таких помилок уже не припускається. Наразі він просто ховається в Новоросійську", — зазначив командувач ВМС України.

Неїжпапа заявив, що Росія не вірила, що Україна матиме берегові ракетні війська, які можуть вражати ворога. Крім того, недооцінила небезпеку від морських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли Україна знову вразить Кримський міст. А також про те, які ракети здатні вразити переправу через Керченську протоку.

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