Каким образом Украина победила Россию на море - адмирал Неижпапа, ВМС

Корабль в море. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Военно-Морские силы Украины сейчас имеют преимущество перед РФ на море, несмотря на российский флот. Это удалось благодаря вооружению наших военных и ошибкам, которые допустил враг.

Об этом рассказал командующий Военно-Морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью журналистам издания Крым.Реалии.

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Большая ошибка России

Командующий ВМС Украины Алексей Неижапапа считает, что одной из основных ошибок России на море была самоуверенность. В частности в том, что Украина якобы не имеет флота и нет смысла на него вообще обращать внимание.

"Это была первая ошибка противника, и он сейчас понимает, что она была действительно большой. Сейчас противник таких ошибок уже не допускает. Сейчас он просто прячется в Новороссийске", — отметил командующий ВМС Украины.

Неижпапа заявил, что Россия не верила, что Украина будет иметь береговые ракетные войска, которые могут поражать врага. Кроме того, недооценила опасность от морских дронов-камикадзе.

Напомним, недавно мы писали о том, когда Украина снова поразит Крымский мост. А также о том, какие ракеты способны поразить переправу через Керченский пролив.