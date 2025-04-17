Каким образом Украина победила Россию на море - адмирал Неижпапа, ВМС

Как Россия потеряла преимущество на море — Неижпапа
Военно-Морские силы Украины сейчас имеют преимущество перед РФ на море, несмотря на российский флот. Это удалось благодаря вооружению наших военных и ошибкам, которые допустил враг.
Об этом рассказал командующий Военно-Морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью журналистам издания Крым.Реалии.
Большая ошибка России
Командующий ВМС Украины Алексей Неижапапа считает, что одной из основных ошибок России на море была самоуверенность. В частности в том, что Украина якобы не имеет флота и нет смысла на него вообще обращать внимание.
"Это была первая ошибка противника, и он сейчас понимает, что она была действительно большой. Сейчас противник таких ошибок уже не допускает. Сейчас он просто прячется в Новороссийске", — отметил командующий ВМС Украины.
Неижпапа заявил, что Россия не верила, что Украина будет иметь береговые ракетные войска, которые могут поражать врага. Кроме того, недооценила опасность от морских дронов-камикадзе.
Напомним, недавно мы писали о том, когда Украина снова поразит Крымский мост. А также о том, какие ракеты способны поразить переправу через Керченский пролив.
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