Неижпапа рассказал смогут ли ВСУ снова поразить Крымский мост

Крымский мост после взрыва. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Керченский мост является сложной целью для украинских военных, однако ВСУ на это способны. Силы Обороны готовы ударить по нему при необходимости, но будут анонсировать атаку, чтобы противник не успел отреагировать на нее.

Об этом заявил в интервью Крым.Реалии командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

Реклама

Читайте также:

Впечатления от Крымского моста

Командующий Военно-морскими силами Неижпапа подчеркнул, что для удачной атаки на Крымский мост необходимо соблюдать "режим информационной тишины". Однако виды вооружения, которые сейчас имеются в ВСУ позволяют поразить этот путепровод если будет необходимость.

"Конечно, мост — это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и другие. А если мы говорим, что завтра мы ударим по Крымскому мосту, то, наверное, противник об этом узнает по телевидению",— говорит Алексей Неижпапа.

Напомним, недавно мы писали о том, что Крымский мост под прицелом ВСУ. А также о том, какие ракеты способны поразить переправу через Керченский пролив.