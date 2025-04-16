Неїжпапа розповів чи зможуть ЗСУ знову вразити Кримський міст

Кримський міст після вибуху. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Керченський міст є складною метою для українських військових, проте ЗСУ на це здатні. Сили Оборони готові вдарити по ньому за необхідності, але будуть анонсувати атаку, аби супротивник не встиг зреагувати на неї.

Про це заявив в інтерв'ю Крим.Реалії командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа.

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Враження Кримського мосту

Командувач Військово-морськими силами Неїжпапа підкреслив, що задля вдалої атаки на Кримський міст необхідно дотримуватися "режиму інформаційної тиші". Проте види озброєння, які зараз наявні у ЗСУ дозволяють вразити цей шляхопровід якщо буде необхідність.

"Звичайно, міст — це складна мета, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий самий. Така ж мета, як і інші. А якщо ми говоримо, що завтра ми вдаримо Кримським мостом, то, напевно, противник про це дізнається по телебаченню", — каже Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кримський міст под прицілом ЗСУ. А також про те, які ракети здатні вразити переправу через Керченську протоку.