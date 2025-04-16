Крымский мост сегодня - какова дальнейшая судьба

Крымский мост. Фото: REUTERS/Pavel Rebrov

Крымский мост — когда-то громкий инфраструктурный проект, сегодня превратился в символ слабости и обреченности оккупационной политики. Каждый украинский удар по нему — это не только разрушение логистики врага, но и четкий сигнал: незаконно построенное не устоит. Что ждет в ближайшее время Крымский мост?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались со спикером Украинской добровольческой армии УДА Сергеем Братчуком.

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Судьба Крымского моста

Крымский мост — еще недавно считался символом беспрепятственной логистики врага. После украинских ударов он больше не выполняет свои функции полноценно. Однако как отмечает спикер, сегодня он - скорее символ личной гордости российского диктатора, чем реальный элемент военной мощи. Судьба которого давно определена, поэтому остается только ждать.

"С третьего, с пятого раза или больше, я не знаю, но главное, что мост будет уничтожен. Вернее, демонтирован, потому что он построен не в соответствии с действующим украинским законодательством", — говорит спикер Украинской добровольческой армии УДА Сергей Братчук.

Спикер Украинской добровольческой армии УДА Сергей Братчук, о Крымском мосте. фото: Новости.LIVE

Это уже не просто объект инфраструктуры, а политический символ, который ждет своего финального приговора. Момент которого неизбежен, как и дальнейшее очищение Крыма от российского присутствия.

Ранее мы писали, что Украина сможет уничтожить Крымский мост с помощью Германии. А также, о том что танкер РФ, который блокировал Керченский пролив, продают на Одесчине.