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Кримський міст під прицілом — знищення як неминучість

16 квітня 2025 06:33
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Кримський міст сьогодні — яка подальша доля
Кримський міст. Фото: REUTERS/Pavel Rebrov
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Кримський міст  колись гучний інфраструктурний проєкт, сьогодні перетворився на символ слабкості й приреченості окупаційної політики. Кожен український удар по ньому  це не лише руйнування логістики ворога, а й чіткий сигнал: незаконно збудоване не встоїть. Що чекає найближчим часом на Кримський міст? 

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі спікером Української добровольчої армії УДА Сергієм Братчуком.

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Кримський міст  ще нещодавно вважався символом безперешкодної логістики ворога. Після українських ударів він більше не виконує свої функції повноцінно. Проте як зазначає спікер, сьогодні він  радше символ особистої гордості російського диктатора, ніж реальний елемент військової потужності. Доля якого давно визначена, тому залишається лише чекати.

"З третього, з п'ятого разу чи більше, я не знаю, але головне, що міст буде знищений. Вірніше, демонтований, тому що він побудований не відповідно до чинного українського законодавства" каже спікер Української добровольчої армії УДА Сергій Братчук.

Сергій Братчук про Кримський міст
Спікер Української добровольчої армії УДА Сергій Братчук, про Кримський міст. Фото: Новини.LIVE

Це вже не просто об’єкт інфраструктури, а політичний символ, який чекає свого фінального вироку. Момент якого неминучий, як і подальше очищення Криму від російської присутності.

Раніше ми писали, що Україна зможе знищити Кримський міст за допомогою Німеччини. А також, про те що танкер РФ, який блокував Керченську протоку, продають на Одещині. 

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