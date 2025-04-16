Кримський міст сьогодні — яка подальша доля

Кримський міст. Фото: REUTERS/Pavel Rebrov

Кримський міст — колись гучний інфраструктурний проєкт, сьогодні перетворився на символ слабкості й приреченості окупаційної політики. Кожен український удар по ньому — це не лише руйнування логістики ворога, а й чіткий сигнал: незаконно збудоване не встоїть. Що чекає найближчим часом на Кримський міст?

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі спікером Української добровольчої армії УДА Сергієм Братчуком.

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Кримський міст — ще нещодавно вважався символом безперешкодної логістики ворога. Після українських ударів він більше не виконує свої функції повноцінно. Проте як зазначає спікер, сьогодні він — радше символ особистої гордості російського диктатора, ніж реальний елемент військової потужності. Доля якого давно визначена, тому залишається лише чекати.

"З третього, з п'ятого разу чи більше, я не знаю, але головне, що міст буде знищений. Вірніше, демонтований, тому що він побудований не відповідно до чинного українського законодавства", — каже спікер Української добровольчої армії УДА Сергій Братчук.

Спікер Української добровольчої армії УДА Сергій Братчук, про Кримський міст. Фото: Новини.LIVE

Це вже не просто об’єкт інфраструктури, а політичний символ, який чекає свого фінального вироку. Момент якого неминучий, як і подальше очищення Криму від російської присутності.

Раніше ми писали, що Україна зможе знищити Кримський міст за допомогою Німеччини. А також, про те що танкер РФ, який блокував Керченську протоку, продають на Одещині.