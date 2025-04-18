Курортный сезон 2025 в Одессе - безопасно ли будет купаться в море

Одесская набережная. Фото: Новини.LIVE

Одесские власти уже в полной мере готовятся к новому курортному сезону. В мэрии заявили, что откроют в этом году аж 48 пляжей. Для сравнения: прошлым летом можно было отдыхать только на 20. А тем временем в Черном море снова фиксируют выбросы мазута из обломков российских танкеров, затонувших после аварии. Несмотря на очевидную угрозу морской экосистеме, российская сторона не провела базовых мероприятий для локализации загрязнения. Поэтому это создает опасность не только для флоры и фауны, но и для побережья, включая Одесский залив. С наступлением тепла угроза усиливается — черные пятна могут снова появиться возле пляжей.

Безопасен ли курортный сезон в этом году? Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с экологом Владиславом Балинским.

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Загрязнение моря

Одним из первых сигналов загрязнения моря стало обнаружение мазутной пленки возле обломков "Волганефть-239". Российская сторона сразу не предпринимала надлежащих действий — никакой герметизации или перекрытия источников загрязнения. Такая бездеятельность не только удивляет, но и демонстрирует отсутствие экологической ответственности на государственном уровне.

"Утилизация — это лишь последний шаг. А первое, что нужно было сделать — остановить выбросы. Но кормовая часть "Волганефть-239" в течение месяца после аварии продолжала загрязнять море — и это было видно даже на спутниковых снимках", — рассказывает эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский о загрязнении моря. Фото: Новини.LIVE

Даже современные технологии показали полную бездеятельность. Обломки остались на месте, а мазут свободно вытекает в море. Это лишь усиливает опасения относительно истинного масштаба катастрофы.

Обломки танкера

Наиболее опасной является ситуация с обломками "Волганефть-212". Судно фактически раскололось пополам, а его части — остались в толще воды. Несмотря на близость к берегу, никакой фиксации или попыток закрепить обломки не было сделано. Это создало условия для дальнейшего загрязнения нефтепродуктами морской среді.

"Эти два обломка, они не затонули, чтобы прямо встали на дно. Они были в таком полузатопленном состоянии, и были в толще воды, где дрейфовали. Даже это не побудило их к тому, чтобы они закрепили эти обломки", — добавляет эколог.

Эколог Владислав Балинский, об обломках танкера. Фото: Новини.LIVE

Если обломки перемещаются, проведение подводных работ становится невозможным. А это, в свою очередь, делает невозможным даже временную локализацию выброса.

Загрязнение мазутом

После короткого периода затишья мазутные выбросы активизировались снова. Этому поспособствовало повышение температуры воды, что повлияло на разгерметизацию танкеров. Ситуация обостряется именно в весенне-летний период, когда возрастает риск для прибрежных регионов.

"В начале апреля мы снова увидели активные выбросы мазута из тех же координат. Очевидно, работы по герметизации провели тяп-ляп", — говорит эксперт.

Эколог о загрязнении мазутом. Фото: Новини.LIVE

Это означает, что даже после резонанса в СМИ российская сторона не смогла исправить ситуацию. Остатки мазута продолжают угрожать морской экосистеме и здоровью людей. Проблема набирает обороты — и это только начало.

Работа активистов

В то время как ответственные институты в России самоустранились, сбором мазута начали заниматься обычные активисты. Это происходило стихийно, без надлежащего инструмента, защиты и логистики.

"Мы видели мешки, которые просто закапывали в песок. Это не государственный подход. И это указывает на то, что второй этап — сбор мазута — тоже не состоялся должным образом", — объясняет Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Показательно, что даже в вопросе утилизации отсутствовал системный подход. По мнению эксперта, мазут можно было бы использовать в производстве, например, асфальта. Но государственная бездеятельность, бюрократия и коррупция не позволили этого сделать.

Опасность на годы

Сейчас часть мазута уже осела на дне моря. В сочетании с песком и камнями он образует битумно подобные массы, которые могут лежать там десятилетиями. Если такие сгустки начнут всплывать — угроза для водной среды возрастет в разы.

"Мазут на дне теряет легкие фракции, становится тяжелее и формирует асфальтоподобные слои. Но если даже один кусок всплывет — он создаст пленку толщиной в одну молекулу, которая покроет огромную площадь. Это настоящая экологическая пустыня", — предупреждает эксперт.

Эколог Владислав Балинский, об опасности от мазута. Фото: Новини.LIVE

С ростом температуры ситуация будет только ухудшаться, и последствия могут быть критическими именно в летний период, когда морские курорты принимают тысячи туристов.

Курортный сезон в Одессе

Однако самым актуальным вопросом на сегодня накануне очередного курортного сезона остается минная безопасность. Перед началом необходимо провести тщательное обследование акватории водолазами, ведь прежде всего, не следует забывать — в стране идет война. Проблема с мазутом лишь обострила ситуацию.

"Честно говоря, мне непонятна позиция местных властей. С одной стороны, арендаторов не обязывают выполнять надлежащие работы по очистке и подготовке территории. С другой — разрешают строительство деревянных настилов прямо на песке. Это усложняет процесс уборки мазута, который попадет под эти конструкции. Если прилив принесет загрязненную воду, мазут будет накапливаться под настилами, и убрать его будет практически невозможно", — отметил эксперт.

Эколог Владислав Балинский, о курортном сезоне в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По словам специалиста, мазут на побережье образует стойкую вонь и маслянистую пленку на поверхности. Безусловно, наличие загрязнений значительно усложняет ситуацию с подготовкой пляжей к курортному сезону. Все это ставит под сомнение готовность региона к полноценному открытию туристического сезона и требует решительных действий.

Ранее мы писали, что Россия потеряла преимущество на море. А также о ситуации в море с кораблями врага — есть ли угроза для Одесской области.