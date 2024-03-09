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У селі Санжійка стався масштабний зсув узбережжя

9 березня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У селі Санжійка стався масштабний зсув узбережжя
Зсув у Санжійці. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Постапокаліптична картина у Санжійці, що на Одещині. Там від берега відколовся великий шмат землі завдовжки близько п'ятисот метрів, а вода поступово наближується до домівок місцевих жителів.

Відео руйнації оприлюднили автори каналу "Зоотроп".

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За інформацією авторів відео, цей масштабний зсув стався днями. Окрім цього, також зафіксовано і просідання ґрунту на інших ділянках. Вони попереджають, що після чергового шторму ця ділянка може обвалитися і піти під воду. Експерти припускають, що спричините таке могли затяжні зливи та шторм.

Зазначимо, що для Одеського регіону такі явища не рідкість. Так, на узбережжі моря у селі Лебедівка декілька років назад стався масштабний зсув, після якого добу шукали постраждалих.

Також ми писали, що у Фонтанці Одеської області стався зсув на обриві біля морського узбережжя. Внаслідок цього загинула хлопчик, який перебував на пляжі під обривом.

Окрім цього, масштабні зсуви часті й для міста Чорноморськ. Декілька років тому там обвалився морський берег, до найближчих будівель залишилось кілька метрів.

Додамо, що все узбережжя Одеси, попри величезний обсяг протизсувних заходів, постійно знаходиться під загрозою. Так, з моменту заснування міста й до сьогодення зсуви ґрунту залишаються актуальною проблемою для влади та жителів Південної Пальміри.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
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