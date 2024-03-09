В селе Санжейка произошел масштабный оползень побережья

Оползень в Санжийке. Фото: скриншот

Постапокалиптическая картина в Санжийке на Одесчине. Там от берега откололся большой кусок земли длиной около пятисот метров, а вода постепенно приближается к домам местных жителей.

Видео разрушения обнародовали авторы канала "Зоотроп".

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По информации авторов видео, это масштабное смещение произошло на днях. Кроме того, также зафиксировано и проседание грунта на других участках. Они предупреждают, что после очередного шторма этот участок может обвалиться и уйти под воду. Эксперты предполагают, что вызвать такое могли затяжные ливни и шторм.

Отметим, что для Одесского региона такие явления не редкость. Так, на побережье моря в селе Лебедевка несколько лет назад произошел масштабный оползень, после которого сутки искали пострадавших.

Также мы писали, что в Фонтанке Одесской области произошел оползень на обрыве у морского побережья. В результате погиб мальчик, находившийся на пляже под обрывом.

Кроме этого, масштабные оползни частые и для города Черноморск. Несколько лет назад там обрушился морской берег, до ближайших построек осталось несколько метров.

Добавим, что все побережье Одессы, несмотря на огромный объем противооползневых мер, постоянно находится под угрозой. Так, с момента основания города и до настоящего времени оползни остаются актуальной проблемой для власти и жителей Южной Пальмиры.