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В Одеській області стався зсув ґрунту, через який загинула дитина

6 серпня 2023 11:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Фонтанці загинув 10-річний хлопчик
Поліція працює на місці інциденту. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку у Фонтанці Одеської області стався зсув на обриві біля морського узбережжя. Внаслідок цього загинула дитина.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

На вулиці набережній стався зсув твердої породи. Через це постраждав 10-річний хлопчик, який перебував на пляжі під обривом. На жаль, дитину засипало ґрунтом і вона не вижила.

Наразі на місці трагедії працюють усі надзвичайні служби міста. Очевидці повідомляють, що під шаром землі ще може перебувати жінка. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у регіоні Рача біля курортного селища Шові в Грузії стався зсув. Це призвело до загибелі принаймні шести людей.

Також ми писали, що минулого року дві сестри та підліток, син однієї з них, вирішили піти від міського життя, переселившись у безлюдні куточки Скелястих гір Колорадо. Їхня пригода закінчилася трагічно, а їхні тіла виявлені у віддаленому районі.

Додамо, 31 липня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява. 

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