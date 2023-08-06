В Фонтанке погиб 10-летний мальчик

Полиция работает на месте инцидента. Фото: Нацполиция

Сегодня утром в Фонтанке Одесской области произошел оползень на обрыве у морского побережья. В результате погиб ребенок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

На улице набережной произошло смещение твердой породы. Поэтому пострадал 10-летний мальчик, который находился на пляже под обрывом. К сожалению, ребенка засыпало породой и он не выжил.

На месте трагедии работают все чрезвычайные службы города. Очевидцы сообщают, что под слоем земли может находиться женщина. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в регионе Рача возле курортного поселка Шови в Грузии произошел оползень. Это привело к гибели по меньшей мере шести человек.

Также мы писали, что в прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их происшествие закончилось трагически, а их тела обнаружены в отдаленном районе.

Добавим, 31 июля в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,1. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.