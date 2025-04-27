Обробка дерев каштанів в Одесі від мінуючої молі

Каштани цвітуть у парку. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі планують обробку майже тисячі дерев каштанів для захисту від каштанової мінуючої молі. Роботи проведуть у кілька етапів в період з травня до липня. Вартість послуг становить понад мільйон гривень, а виконуватиме їх комунальне підприємство "Міськзелентрест".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Згідно з умовами тендеру, загальна кількість дерев, які підлягають обробці, становить 995. Вартість усіх робіт, включаючи виконання необхідних процедур та обробок, оцінюється в 1 000 014 гривень. Кошти візьмуть зі спеціального фонду в міському бюджеті.

Коли проводитимуть роботи

Ці роботи проведуть у кілька етапів у період з травня до липня 2025 року. Зокрема, оброблятимуть у чотири основних етапи:

Перша обробка — з 11 по 22 травня.

Друга обробка — з 25 травня по 15 червня.

Третя обробка — з 20 червня по 5 липня.

Четверта обробка — з 10 по 25 липня.

Зазначимо, що заходи спрямовані на збереження здоров'я каштанових дерев, оскільки каштанова мінуюча міль, що є небезпечним шкідником, може спричинити значне пошкодження дерев та знищення їхньої декоративної та екологічної цінності.

Місця обробки та кількість дерев

Приморський бульвар — 144 дерева.

Бульвар Військово-морських сил — 80 дерев.

Стара Одеса (зелена зона між будинками № 1-3, № 1-5 по вул. Гоголя і Тещиного мосту) — 5 дерев.

Парк Перемоги — 289 дерев.

Вулиця Разумовська — 184 дерева.

Вулиця Ніни строкатої — 70 дерев.

Вулиця Європейська — 132 дерева.

Вулиця Семінарська — 91 дерево.

У Міськзелентресті уточнили, що роботи проведуть відповідно до агрокліматичних умов, що дозволить вибрати оптимальний час для кожної обробки. Це забезпечить ефективність обробки та мінімізацію шкоди для екосистеми міських територій.

Нагадаємо, у селі Санжійка стався черговий великий зсув ґрунту, море забрало близько 20 метрів прибережної зони. Також ми писали, що в парку Перемоги рожевим цвітом вкрилися дерева сакури.