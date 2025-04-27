Обробка дерев каштанів в Одесі від мінуючої молі

Захист каштанів на мільйон — в Одесі оголосили тендер
В Одесі планують обробку майже тисячі дерев каштанів для захисту від каштанової мінуючої молі. Роботи проведуть у кілька етапів в період з травня до липня. Вартість послуг становить понад мільйон гривень, а виконуватиме їх комунальне підприємство "Міськзелентрест".
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
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Згідно з умовами тендеру, загальна кількість дерев, які підлягають обробці, становить 995. Вартість усіх робіт, включаючи виконання необхідних процедур та обробок, оцінюється в 1 000 014 гривень. Кошти візьмуть зі спеціального фонду в міському бюджеті.
Коли проводитимуть роботи
Ці роботи проведуть у кілька етапів у період з травня до липня 2025 року. Зокрема, оброблятимуть у чотири основних етапи:
- Перша обробка — з 11 по 22 травня.
- Друга обробка — з 25 травня по 15 червня.
- Третя обробка — з 20 червня по 5 липня.
- Четверта обробка — з 10 по 25 липня.
Зазначимо, що заходи спрямовані на збереження здоров'я каштанових дерев, оскільки каштанова мінуюча міль, що є небезпечним шкідником, може спричинити значне пошкодження дерев та знищення їхньої декоративної та екологічної цінності.
Місця обробки та кількість дерев
- Приморський бульвар — 144 дерева.
- Бульвар Військово-морських сил — 80 дерев.
- Стара Одеса (зелена зона між будинками № 1-3, № 1-5 по вул. Гоголя і Тещиного мосту) — 5 дерев.
- Парк Перемоги — 289 дерев.
- Вулиця Разумовська — 184 дерева.
- Вулиця Ніни строкатої — 70 дерев.
- Вулиця Європейська — 132 дерева.
- Вулиця Семінарська — 91 дерево.
У Міськзелентресті уточнили, що роботи проведуть відповідно до агрокліматичних умов, що дозволить вибрати оптимальний час для кожної обробки. Це забезпечить ефективність обробки та мінімізацію шкоди для екосистеми міських територій.
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