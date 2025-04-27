Обработка деревьев каштанов в Одессе от минирующей моли

Защита каштанов на миллион — в Одессе объявили тендер
В Одессе планируют обработку почти тысячи деревьев каштанов для защиты от каштановой минирующей моли. Работы будут проходить в несколько этапов в период с мая по июль. Стоимость услуг составляет более миллиона гривен, а выполнять их будет коммунальное предприятие "Горзелентрест".
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
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Согласно условиям тендера, общее количество деревьев, подлежащих обработке, составляет 995. Стоимость всех работ, включая выполнение необходимых процедур и обработок, оценивается в 1 000 014 гривен. Средства возьмут из специального фонда в городском бюджете.
Когда будут проводить работы
Эти работы будут проводиться в несколько этапов в период с мая по июль 2025 года. В частности, обработка будет проходить в четыре основных этапа:
- Первая обработка — с 11 по 22 мая.
- Вторая обработка — с 25 мая по 15 июня.
- Третья обработка — с 20 июня по 5 июля.
- Четвертая обработка — с 10 по 25 июля.
Отметим, что меры направлены на сохранение здоровья каштановых деревьев, поскольку каштановая минирующая моль, которая является опасным вредителем, может вызвать значительное повреждение деревьев и уничтожение их декоративной и экологической ценности.
Места обработки и количество деревьев
- Приморский бульвар — 144 дерева.
- Бульвар Военно-морских сил — 80 деревьев.
- Старая Одесса (зеленая зона между домами № 1-3, № 1-5 по ул. Гоголя и Тещиного моста) — 5 деревьев.
- Парк Победы — 289 деревьев.
- Улица Разумовская — 184 дерева.
- Улица Нины пестрой — 70 деревьев.
- Улица Европейская — 132 дерева.
- Улица Семинарская — 91 дерево.
В Горзелентресте уточнили, что работы будут проводиться в соответствии с агроклиматическими условиями, что позволит выбрать оптимальное время для каждой обработки. Это обеспечит эффективность обработки и минимизацию вреда для экосистемы городских территорий.
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