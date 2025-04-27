Обработка деревьев каштанов в Одессе от минирующей моли

Каштаны цветут в парке. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе планируют обработку почти тысячи деревьев каштанов для защиты от каштановой минирующей моли. Работы будут проходить в несколько этапов в период с мая по июль. Стоимость услуг составляет более миллиона гривен, а выполнять их будет коммунальное предприятие "Горзелентрест".

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Согласно условиям тендера, общее количество деревьев, подлежащих обработке, составляет 995. Стоимость всех работ, включая выполнение необходимых процедур и обработок, оценивается в 1 000 014 гривен. Средства возьмут из специального фонда в городском бюджете.

Когда будут проводить работы

Эти работы будут проводиться в несколько этапов в период с мая по июль 2025 года. В частности, обработка будет проходить в четыре основных этапа:

Первая обработка — с 11 по 22 мая.

Вторая обработка — с 25 мая по 15 июня.

Третья обработка — с 20 июня по 5 июля.

Четвертая обработка — с 10 по 25 июля.

Отметим, что меры направлены на сохранение здоровья каштановых деревьев, поскольку каштановая минирующая моль, которая является опасным вредителем, может вызвать значительное повреждение деревьев и уничтожение их декоративной и экологической ценности.

Места обработки и количество деревьев

Приморский бульвар — 144 дерева.

Бульвар Военно-морских сил — 80 деревьев.

Старая Одесса (зеленая зона между домами № 1-3, № 1-5 по ул. Гоголя и Тещиного моста) — 5 деревьев.

Парк Победы — 289 деревьев.

Улица Разумовская — 184 дерева.

Улица Нины пестрой — 70 деревьев.

Улица Европейская — 132 дерева.

Улица Семинарская — 91 дерево.

В Горзелентресте уточнили, что работы будут проводиться в соответствии с агроклиматическими условиями, что позволит выбрать оптимальное время для каждой обработки. Это обеспечит эффективность обработки и минимизацию вреда для экосистемы городских территорий.

Напомним, в селе Санжейка, произошел очередной крупный оползень, море забрало около 20 метров прибрежной зоны. Также мы писали, что в парке Победы розовым цветом покрылись деревья сакуры.