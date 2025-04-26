Цвітіння сакур в Одесі 2025 – парк Перемоги розквітнув

Сакура в одеському парку. Фото: Новини.LIVE

У самому серці Одеси — парку Перемоги — розпочалося яскраве весняне диво. Рожевим цвітом вкрилися дерева сакури, перетворивши алеї на романтичну локацію. Одесити не втрачають нагоди прогулятися серед квітів, зробити фото й насолодитися м’якою весняною атмосферою. Цвітіння триватиме недовго, тож побачити його варто вже зараз.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися алеями в парку і зафільмували цвітіння японської вишні.

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Цвітіння сакури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сакура в Одеському парку. Фото: Новини.LIVE

В парку Перемоги цвіте сакура. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розцвіла сакура

Парк Перемоги на кінець квітня перетворився на справжню квітучу галерею — тут зацвіли сакури. Щороку мешканці міста з нетерпінням чекають на цю мить, і цьогоріч природа не підвела: дерева одночасно вкрилися ніжно-рожевими пелюстками, створивши казкову атмосферу.

Дерева сакури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Білий цвіт сакури. Фото: Новини.LIVE

Цвітіння сакури біля ставка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Алеї парку, що зазвичай повні бігунів та прогулянкових пар, тепер заповнені людьми з камерами. Одесити приходять цілими родинами, щоб побачити чарівне цвітіння на власні очі. Молоді пари влаштовують романтичні побачення, а професійні фотографи організовують тематичні фотосесії. Сакури стали фоном для десятків love story, сімейних фотокарток і навіть весільних зйомок.

Фотограф проводить фотосесію. Фото: Новини.LIVE

Дівчина фотографується серед сакур. Фото: Новини.LIVE

Алея сакур в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цвітіння сакури: скільки триває

Цвітіння сакури — явище коротке й особливе. Усе триває близько тижня, після чого ніжні пелюстки осипаються, мов весняний дощ. Саме ця мить недовговічної краси так захоплює людей.

Дівчина фотографує квіти сакури. Фото: Новини.LIVE

Чоловік фотографує дівчат біля сакур. Фото: Новини.LIVE

Алея в парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про сакуру

Сакура — це різновид вишні, яка походить з Азії, переважно з Японії, де її цвітіння вважається національним святом. У японській культурі сакура символізує оновлення, красу та крихкість життя. Ці дерева не плодоносять, їх вирощують лише заради цвіту, і саме тому їх висаджують у парках, скверах і ботанічних садах.

Квіти сакури в Одесі біля ставка. Фото: Новини.LIVE

Дерево сакури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дівчата фотографуються в сакурах. Фото: Новини.LIVE

Сакури в одеському парку

В одеському парку сакури з’явилися відносно нещодавно, проте вже стали справжнім символом весни в місті. У парку Перемоги висаджено кілька десятків дерев, які щороку радують око містян. Цікаво, що для Одеси, з її м’яким кліматом, сакура прижилася досить добре, хоча потребує певного догляду.

Куток для відпочинку біля сакур в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Комунальники стежать за станом дерев, підрізають їх та дбають про полив. Саме завдяки цій турботі, а також підтримці міських озеленювачів, Одеса має змогу милуватися ніжною японською красою щовесни. До речі, сакури в місті висаджують не лише в парку Перемоги — їх можна знайти й в інших куточках міста, зокрема в парку Шевченка та біля деяких навчальних закладів і навіть житлових будинків.

Дерево вкрите рожевими квітами. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у столичному парку "Кіото" розквітла найдовша в Україні алея сакур. Також ми писали, що наприкінці квітня в Ужгороді нарешті розквітли неймовірні сакури.