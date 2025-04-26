Цветение сакур в Одессе 2025 — парк Победы расцвел

Сакура в одесском парке. Фото: Новини.LIVE

В самом сердце Одессы — парке Победы — началось яркое весеннее чудо. Розовым цветом покрылись деревья сакуры, превратив аллеи в романтическую локацию. Одесситы не упускают возможности прогуляться среди цветов, сделать фото и насладиться мягкой весенней атмосферой. Цветение продлится недолго, поэтому увидеть его стоит уже сейчас.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по аллеям в парке и сняли цветение японской вишни.

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Цветение сакуры в Одессе. Фото: Фото: Новини.LIVE

Сакура в одесском парке. Фото: Новини.LIVE

В парке Победы цветет сакура. Фото: Новини.LIVE

В Одессе расцвела сакура

Парк Победы на конец апреля превратился в настоящую цветущую галерею — здесь зацвели сакуры. Ежегодно жители города с нетерпением ждут этого момента, и в этом году природа не подвела: деревья одновременно покрылись нежно-розовыми лепестками, создав сказочную атмосферу.

Деревья сакуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Белый цвет сакуры. Фото: Новини.LIVE

Цветение сакуры возле пруда в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Аллеи парка, которые обычно полны бегунов и прогулочных пар, теперь заполнены людьми с камерами. Одесситы приходят целыми семьями, чтобы увидеть волшебное цветение собственными глазами. Молодые пары устраивают романтические свидания, а профессиональные фотографы организовывают тематические фотосессии. Сакуры стали фоном для десятков love story, семейных фотографий и даже свадебных съемок.

Фотограф проводит фотосессию. Фото: Новини.LIVE

Девушка фотографируется среди сакур. Фото: Новини.LIVE

Аллея сакур в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цветение сакуры: сколько длится

Цветение сакуры — явление короткое и особенное. Все длится около недели, после чего нежные лепестки осыпаются, как весенний дождь. Именно этот миг недолговечной красоты так восхищает людей.

Девушка фотографирует цветы сакуры. Фото: Новини.LIVE

Мужчина фотографирует девушек возле сакур. Фото: Новини.LIVE

Аллея в парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Что известно о сакуре

Сакура — это разновидность вишни, которая происходит из Азии, преимущественно из Японии, где ее цветение считается национальным праздником. В японской культуре сакура символизирует обновление, красоту и хрупкость жизни. Эти деревья не плодоносят, их выращивают только ради цвета, и именно поэтому их высаживают в парках, скверах и ботанических садах.

Цветы сакуры в Одессе возле пруда. Фото: Новини.LIVE

Дерево сакуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушки фотографируются в сакурах. Фото: Новини.LIVE

Сакуры в одесском парке

В одесском парке сакуры появились относительно недавно, однако уже стали настоящим символом весны в городе. В парке Победы высажено несколько десятков деревьев, которые каждый год радуют глаз горожан. Интересно, что для Одессы, с ее мягким климатом, сакура прижилась достаточно хорошо, хотя требует определенного ухода.

Уголок для отдыха возле сакур в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики следят за состоянием деревьев, подрезают их и заботятся о поливе. Именно благодаря этой заботе, а также поддержке городских озеленителей, Одесса имеет возможность любоваться нежной японской красотой каждую весну. Кстати, сакуры в городе высаживают не только в парке Победы — их можно найти и в других уголках города, в частности в парке Шевченко и возле некоторых учебных заведений и даже жилых домов.

Дерево укрыто розовыми цветами. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в столичном парке "Киото" расцвела самая длинная в Украине аллея сакур. Также мы писали, что в конце апреля в Ужгороде наконец-то расцвели невероятные сакуры.