Капремонт дороги у Новій Дофінівці після обстрілу

Вирва, яка утворилася внаслідок влучання боєприпасу. Фото ілюстративне: Дарницька РДА

У селі Нова Дофінівка Одеської області планують провести капітальний ремонт дороги, пошкодженої внаслідок російського обстрілу. На роботи виділяють понад два мільйони гривень з місцевого бюджету. Завершити ремонт планують до кінця літа.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Деталі тендера на ремонт дороги

Роботи проводитимуть по вулиці Тараса Шевченка. Там посеред дороги, унаслідок ракетного удару РФ утворилася велика вирва площею близько 500 квадратних метрів, що унеможливила безпечний рух транспорту. Місцева влада виділила на ремонт 2 600 000 гривень із бюджету громади. Подати свої пропозиції підрядники можуть до 12 травня 2025 року, а сам аукціон стартує того ж дня. Завершити всі роботи планують до 31 серпня 2025 року.

Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією, відновлення дороги включає демонтаж зруйнованого асфальту, вивезення сміття, засипання вирви ґрунтом та облаштування нового дорожнього покриття. Також планується укріплення узбіччя щебеневою сумішшю та укладання шару гарячого асфальтобетону.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на обробку майже тисячі дерев каштанів для захисту від каштанової мінуючої молі. Також ми писали, що в Санжійці стався масивний зсув узбережжя.