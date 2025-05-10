Новые правила движения автомобилей в Одессе

В Одессе меняется схема движения для авто. Фото: ОГС

В Одессе меняют приоритеты на перекрестке улиц Вадима Корженко (бывшая Осипова) и Троицкой. Это может повлиять на привычный маршрут многих водителей. Водителям советуют быть внимательными и соблюдать правила.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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В Одессе меняется приоритетность дорог

По новой схеме главной дорогой будет ул. Корженко. Соответственно, ул. Троицкая станет второстепенной, и водителям придется отдавать предпочтение транспорту, движущемуся по главной. Такие изменения внедряют для улучшения безопасности и уменьшения количества ДТП.

Городские власти призывают водителей заранее обратить внимание на обновленные знаки и разметку, а также быть особенно внимательными в течение первых дней после изменений.

Изменение схемы движения в Одессе. Фото: ОГС

Штрафы за нарушение ПДД

На фоне изменений важно напомнить об основных штрафах за нарушение ПДД в Украине в 2025 году. Вот самые распространенные из них:

Превышение скорости — от 340 до 1 700 грн, в зависимости от степени нарушения. Камеры фиксируют автоматически.

Проезд на красный свет — 680 грн.

Неправильная парковка — от 340 грн, а в случае эвакуации автомобиля — еще больше.

Езда без ремня безопасности — 510 грн.

Управление в нетрезвом состоянии — от 17 000 грн и даже лишение прав.

Чтобы избежать штрафов:

Придерживайтесь скоростного режима — особенно на перекрестках, где меняется организация движения.

Паркуйтесь только в разрешенных местах, обращайте внимание на разметку и знаки.

Всегда пристегивайте ремень безопасности — и просите об этом пассажиров.

Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя или лекарств, влияющих на реакцию.

Регулярно проверяйте наличие штрафов, чтобы не пропустить важные сообщения.

Будьте внимательны на дороге — новая схема движения и жесткие штрафы требуют дисциплины от каждого водителя.

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