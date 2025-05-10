Новые правила движения автомобилей в Одессе

В центре Одессы меняется схема движения — что нужно знать
В Одессе меняют приоритеты на перекрестке улиц Вадима Корженко (бывшая Осипова) и Троицкой. Это может повлиять на привычный маршрут многих водителей. Водителям советуют быть внимательными и соблюдать правила.
Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в Одесском городском совете.
В Одессе меняется приоритетность дорог
По новой схеме главной дорогой будет ул. Корженко. Соответственно, ул. Троицкая станет второстепенной, и водителям придется отдавать предпочтение транспорту, движущемуся по главной. Такие изменения внедряют для улучшения безопасности и уменьшения количества ДТП.
Городские власти призывают водителей заранее обратить внимание на обновленные знаки и разметку, а также быть особенно внимательными в течение первых дней после изменений.
Штрафы за нарушение ПДД
На фоне изменений важно напомнить об основных штрафах за нарушение ПДД в Украине в 2025 году. Вот самые распространенные из них:
- Превышение скорости — от 340 до 1 700 грн, в зависимости от степени нарушения. Камеры фиксируют автоматически.
- Проезд на красный свет — 680 грн.
- Неправильная парковка — от 340 грн, а в случае эвакуации автомобиля — еще больше.
- Езда без ремня безопасности — 510 грн.
- Управление в нетрезвом состоянии — от 17 000 грн и даже лишение прав.
Чтобы избежать штрафов:
- Придерживайтесь скоростного режима — особенно на перекрестках, где меняется организация движения.
- Паркуйтесь только в разрешенных местах, обращайте внимание на разметку и знаки.
- Всегда пристегивайте ремень безопасности — и просите об этом пассажиров.
- Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя или лекарств, влияющих на реакцию.
- Регулярно проверяйте наличие штрафов, чтобы не пропустить важные сообщения.
- Будьте внимательны на дороге — новая схема движения и жесткие штрафы требуют дисциплины от каждого водителя.
Напомним, на кладбище "Западное" в Одессе планируют провести капитальный ремонт дорожного покрытия. Также мы сообщали, что на окраине Одессы, вблизи популярного пляжа Черноморка, неизвестные сливали хозяйственно-бытовые стоки без каких-либо разрешений.
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