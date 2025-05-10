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В центре Одессы меняется схема движения — что нужно знать

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Дата публикации 10 мая 2025 16:18
Новые правила движения автомобилей в Одессе
В Одессе меняется схема движения для авто. Фото: ОГС

В Одессе меняют приоритеты на перекрестке улиц Вадима Корженко (бывшая Осипова) и Троицкой. Это может повлиять на привычный маршрут многих водителей. Водителям советуют быть внимательными и соблюдать правила.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

В Одессе меняется приоритетность дорог

По новой схеме главной дорогой будет ул. Корженко. Соответственно, ул. Троицкая станет второстепенной, и водителям придется отдавать предпочтение транспорту, движущемуся по главной. Такие изменения внедряют для улучшения безопасности и уменьшения количества ДТП.

Городские власти призывают водителей заранее обратить внимание на обновленные знаки и разметку, а также быть особенно внимательными в течение первых дней после изменений.

У центрі Одеси змінюється схема руху — що потрібно знати - фото 2
Изменение схемы движения в Одессе. Фото: ОГС

Штрафы за нарушение ПДД

На фоне изменений важно напомнить об основных штрафах за нарушение ПДД в Украине в 2025 году. Вот самые распространенные из них:

  • Превышение скорости — от 340 до 1 700 грн, в зависимости от степени нарушения. Камеры фиксируют автоматически.
  • Проезд на красный свет — 680 грн. 
  • Неправильная парковка — от 340 грн, а в случае эвакуации автомобиля — еще больше.
  • Езда без ремня безопасности — 510 грн. 
  • Управление в нетрезвом состоянии — от 17 000 грн и даже лишение прав.

Чтобы избежать штрафов:

  • Придерживайтесь скоростного режима — особенно на перекрестках, где меняется организация движения.
  • Паркуйтесь только в разрешенных местах, обращайте внимание на разметку и знаки.
  • Всегда пристегивайте ремень безопасности — и просите об этом пассажиров.
  • Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя или лекарств, влияющих на реакцию.
  • Регулярно проверяйте наличие штрафов, чтобы не пропустить важные сообщения.
  • Будьте внимательны на дороге — новая схема движения и жесткие штрафы требуют дисциплины от каждого водителя.

Напомним, на кладбище "Западное" в Одессе планируют провести капитальный ремонт дорожного покрытия. Также мы сообщали, что на окраине Одессы, вблизи популярного пляжа Черноморка, неизвестные сливали хозяйственно-бытовые стоки без каких-либо разрешений.

Одесса штрафы Новости Одессы автомобиль водители правила дорожного движения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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