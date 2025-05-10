Відновлення будинку на проспекті Шевченка 8/4 в Одесі — на якому етапі роботи

Будинок в Одесі, який тричі постраждав від ударів РФ. Фото: ОМР

В Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ. П’ятиповерхівка на проспекті Шевченка, 8/4 була серйозно пошкоджена, відновлювальні роботи велися практично з нуля.

Про це у суботу, 10 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Завершується відновлення будинку в Одесі

Там повідомили, у результаті атак були пошкоджені фасадні стіни, внутрішні перегородки, дах, вікна, балкони, а також прилегла до будинку територія.

Одразу після чергового обстрілу розпочалися термінові аварійні та ліквідаційні роботи. За словами голови комісії з питань ЖКГ Олександра Іваницького, об’єкт був надзвичайно складним. Його фактично довелося відбудовувати заново, адже масштаб руйнувань був критичним.

"Відновлення – це завжди складніше, ніж нове будівництво. А коли йдеться про будинок після трьох ворожих влучань, складність зростає в рази", — підкреслив Іваницький.

У рамках капітального ремонту вже виконано повну гідроізоляцію будівлі, відновлено дах та вимощення. Зараз триває фінальний етап — реставрація фасаду.

Робітники ремонтують фасад будинку. Фото: ОМР

Відремонтований після атаки РФ будинок в Одесі. Фото: ОМР

Попри складні погодні умови, підрядники обіцяють завершити всі роботи найближчим часом, щоб мешканці могли повертатися до безпечного та оновленого житла.

Додамо, що вперше будинок зазнав руйнувань уночі 17 січня 2024, вдруге та втретє під час балістичних атак на місто 18 листопада та 25 листопада.

Замінені вікна та двері в будинку, який тричі постраждав від атаки РФ. Фото: ОМР

Нагадаємо, фахівці оцінили масштаби руйнувань 16-поверхового будинку, що постраждав в результаті атаки в ніч проти 1 травня. Також ми писали, що у селі Сергіївка на Одещині завершується відновлення дев’ятиповерхового житлового будинку, зруйнованого російською ракетою у 2022 році.