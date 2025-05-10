Восстановление дома на проспекте Шевченко 8/4 в Одессе — на каком этапе работы

Дом в Одессе, который трижды пострадал от ударов РФ. Фото: ОГС

В Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ. Пятиэтажка на проспекте Шевченко, 8/4 была серьезно повреждена, восстановительные работы велись практически с нуля.

Об этом в субботу, 10 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Там сообщили, в результате атак были повреждены фасадные стены, внутренние перегородки, крыша, окна, балконы, а также прилегающая к дому территория.

Сразу после очередного обстрела начались срочные аварийные и ликвидационные работы. По словам председателя комиссии по вопросам ЖКХ Александра Иваницкого, объект был чрезвычайно сложным. Его фактически пришлось восстанавливать заново, ведь масштаб разрушений был критическим.

"Восстановление — это всегда сложнее, чем новое строительство. А когда речь идет о доме после трех вражеских попаданий, сложность возрастает в разы", — подчеркнул Иваницкий.

В рамках капитального ремонта уже выполнена полная гидроизоляция здания, восстановлена крыша и отмостка. Сейчас продолжается финальный этап — реставрация фасада.

Рабочие ремонтируют фасад дома. Фото: ОГС

Отремонтированный после атаки РФ дом в Одессе. Фото: ОГС

Несмотря на сложные погодные условия, подрядчики обещают завершить все работы в ближайшее время, чтобы жители могли возвращаться в безопасное и обновленное жилье.

Добавим, что впервые дом подвергся разрушениям ночью 17 января 2024 года, второй и третий раз во время баллистических атак на город 18 ноября и 25 ноября.

Заменены окна и двери в доме, который трижды пострадал от атаки РФ. Фото: ОГС

Напомним, специалисты оценили масштабы разрушений 16-этажного дома, пострадавшего в результате атаки в ночь на 1 мая. Также мы писали, что в селе Сергеевка Одесской области завершается восстановление девятиэтажного жилого дома, разрушенного российской ракетой в 2022 году.